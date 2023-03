Luca Wolff aus Forchheim hat das Quiz „Wirtschaftswissen im Wettbewerb“ gewonnen. Der 14-Jährige setzte sich gegen 141 Schüler und Schülerinnen in der Georg-Hartmann-Realschule Forchheim durch und sahnte den ersten Preis, ein Apple MacBook Air, ab.

„Luca Wolff hat bewiesen, dass er sich mit Wirtschaftsthemen bestens auskennt“, bescheinigte Harald Reinsch, Mitglied des Vorstandes der Sparkasse Forchheim . Den zweiten Platz belegte Jonas Kaiser und ergatterte damit ein iPad Air. Katharina Gmelch als Drittplatzierte freute sich über ihre neuen AirPods Pro.

Die Siegerehrung fand im Kino-Center Forchheim statt – hier konnten anschließend alle Schüler , die mitgemacht hatten, in einer exklusiven Kinovorstellung einen Film anschauen.

Nicole Hack, Projektleiterin des Wettbewerbs, betonte, wie toll das Miteinander mit Jürgen Bauer, Fachbetreuer Wirtschaft der Georg-Hartmann-Realschule, gewesen sei. „Das war so cool, auf jeden Fall setzen wir dieses Projekt im nächsten Schuljahr fort“, sagte Hack laut Pressemitteilung der Wirtschaftsjunioren. O-Ton Luca Wolff: „Es freut mich sehr, dass ich gewonnen habe. Nun geht’s zum Bundesfinale in den Harz-Kreis, ich bin gespannt, was da geboten ist.“

„Gemeinsam mit unseren Sponsoren, Sparkasse Forchheim und Stadtwerke Forchheim , übernehmen wir Wirtschaftsjunioren mit diesem Quiz gesellschaftliche Verantwortung und setzen uns für die frühzeitige Vermittlung wirtschaftlicher Kompetenzen sowie unternehmerischen Denkens ein“, meinte Jehona Ahmeti, Kreissprecherin der Wirtschaftsjunioren Forchheim .

Bundesweit stellen sich knapp 20.000 Schüler den 30 Multiple-Choice-Fragen zu den Themen Wirtschaft, Politik, Internationales, Finanzen und Digitalisierung. Die Wirtschaftsjunioren veranstalten „Wirtschaftswissen im Wettbewerb“ seit über 15 Jahren in Zusammenarbeit mit Schulen im gesamten Bundesgebiet. Forchheim ist dieses Jahr das erste Mal dabei.

Mit dem Quiz, an dem Schüler und Schülerinnen der neunten Klassen aller allgemeinbildenden Schulen teilnehmen können, soll das Interesse junger Menschen an Wirtschaftsthemen und dem Unternehmertum geweckt werden. Nach dem Vorausscheid auf Kreisebene treten die Kreissieger in einem Finalwochenende gegeneinander an.

Die Wirtschaftsjunioren Deutschland bilden mit mehr als 10.000 Mitgliedern den größten deutschen Verband von Unternehmern und Führungskräften unter 40 Jahren. Sie verantworten nach eigenen Angaben rund 300.000 Arbeits- und 40.000 Ausbildungsplätze. red