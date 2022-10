Im Rahmen der Kirchehrenbacher Kulturwochen des Kunst- und Kulturvereins gibt es am Freitag, 28. Oktober, 19.30 Uhr, im Gasthaus Sponsel eine Lesung mit Altbürgermeister Waldemar Hofmann, begleitet von der Musikgruppe „Dadaraa“ (Bild). Der Eintritt beträgt acht Euro. Waldemar Hofmann gibt an diesem Abend „Gedichtla und Gschichtla“ aus Kirchehrenbach und Umgebung zum Besten – „Gedankensprünge“ und Kurznotizen eines Altbürgermeisters. Lebendige, ehrliche Musik ist die Leidenschaft von „Dadaraa“, einer renommierten Kapelle aus dem Herzen Oberfrankens mit Wurzeln in der fränkischen Kerwa-Musik. Über die Jahre hat sich das Quintett ein breites Repertoire zusammengestellt. Kartenverkauf im Gasthaus Sponsel, Telefon 09191/94448. Foto: Dadaraa