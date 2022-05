In der Generalversammlung der Freiwilligen Feuerwehr (FFW) Oberehrenbach standen viele wichtige Punkte an. Unter anderem wurden eine neue Führungsriege gewählt und Mitglieder für ihre jahrelange Treue geehrt.

Der bisherige Vorsitzende des Feuerwehrvereins , Manuel Hötzelein, wird zukünftig sein Amt nicht mehr wahrnehmen können. Deshalb wurde ein neuer Vorsitzender gewählt. Elias Schmitt hat nun dieses wichtige Amt inne. Als seinen Stellvertreter wählten die Mitglieder Tobias Schmitt, der Nachfolger von Nikolaus Schmitt wurde. Markus Heilmann wird weiterhin als Schriftführer und Georg Ott als Kassier tätig sein.

Der Leutenbacher Bürgermeister Florian Kraft lobte den jahrzehntelangen Einsatz von Nikolaus Schmitt im Vorstand des Feuerwehrvereins . Das sahen auch die Mitglieder so, weshalb sie Nikolaus Schmitt damit überraschten und ihn zum Ehrenmitglied und Ehrenvorsitzenden ernannten. Er war 1976 in die Feuerwehr Oberehrenbach eingetreten und hatte 1982 für 37 Jahre den Posten des Gerätewartes übernommen, um diesen dann an seinen Sohn Tobias Schmitt weiterzugeben. Von 1990 bis 2014 war er Erster und von 2014 bis 2022 Zweiter Vorsitzender. Zudem wurde er 2001 für 25 Jahre aktiven Dienst mit dem silbernen Ehrenkreuz des Freistaates Bayern und 2016 mit dem goldenen Ehrenkreuz für 40 Jahre aktiven Dienst ausgezeichnet.

Diese besondere Lebensleistung sollte nun erneut ausgezeichnet werden. Deshalb überreichten Manuel Hötzelein und Elias Schmitt dem neuen Ehrenmitglied eine Urkunde mit dem Text: „Aufgrund seiner herausragenden Verdienste und seines jahrzehntelangen ehrenamtlichen Einsatzes als Vorstand zum Wohle der Freiwilligen Feuerwehr Oberehrenbach wird Nikolaus Schmitt als Zeichen der Würdigung und Anerkennung zum Ehrenmitglied und zum Ehrenvorsitzenden der Freiwilligen Feuerwehr Oberehrenbach ernannt.“ Nikolaus Schmitt bedankte sich und meinte, dass er ohne die Unterstützung von Wilhelm Sponsel vieles nicht hätte erreichen können. Nicht nur deshalb, sondern wegen seines jahrzehntelangen Engagements wurde auch Wilhelm Sponsel zum Ehrenmitglied ernannt.

Die Mitglieder applaudierten lange, denn sie waren stolz auf ihre Kollegen, die sich so lange und so engagiert für das Wohl der Feuerwehr Oberehrenbach eingesetzt haben. Außerdem wurden noch Gerhard Arzt für 60 Jahre Mitgliedschaft, Tobias Schmitt für zehn Jahre und sein Namensvetter Tobias Schmitt für 20 Jahre aktiven Dienst geehrt. Mit guten Wünschen für die Zukunft beendete der neue Vereinsvorsitzende eine emotionale Generalversammlung. red