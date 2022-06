Das erste gemeinsame Projekt der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Forchheim-Christuskirche und des Bürgerzentrums-Mehrgenerationenhauses besteht nun zehn Jahre. Am letzten Sonntag im Monat bieten beide ein kostenloses Sonntagsfrühstück an für alle, die in Gemeinschaft frühstücken wollen oder bei denen „am Ende des Geldes noch Monat“ übrig ist.

Das kleine Jubiläum wurde nun gefeiert. Der Gemeindesaal war voll: Junge Familien, Senioren und Menschen mittleren Alters kamen zusammen. Pastoralreferent Dietmar Denzler (Verklärung Christi ), Oberbürgermeister Uwe Kirschstein ( SPD ) und Florian Wagner ( Caritas ) beglückwünschten beide Einrichtungen.

Pfarrer Knut Cramer und Quartiersmanagerin Kathrin Reif bedankten sich bei den Sponsoren der Lebensmittel und den vielen Ehrenamtlichen. Gaben werden abgeholt, die Tische werden liebevoll gedeckt und jeder Gast wird freundlich bedient. Da werden richtig viele Helfer gebraucht.

Pfarrer Cramer betonte, dass der Sonntag genau der richtige Tag für ein solches Projekt sei: „Menschen können erst im Bonhoefferhaus frühstücken und dann in den Gottesdienst gehen oder sich erst geistlich stärken und dann dem Körper etwas Gutes tun. Körper und Seele sind nicht zu trennen. Wir wollen auch für alle da sein, die keine Kirchgänger sind und trotzdem sonntags Gemeinschaft suchen.“

Den Gästen jedenfalls gefällt das Angebot. Christina S. merkte an: „Ich bin sowieso allein zu Hause.“ Katharina Schröder sagte, sie käme wegen der Unterhaltung. Theresia Kalytta meinte: „Hier passt einfach alles. Hier gibt’s Leute zum Reden und nette Bedienung.“ Ein anderer Gast fand, es sei „das einzige Vergnügen noch“. Auch Eltern genießen es, an den gedeckten Tischen zu verweilen, während die Kinder in der Spielecke Spaß haben. Am 31. Juli von 8.30 bis 11 Uhr sind wieder alle eingeladen.

Wer das Projekt finanziell unterstützen möchten, kann auf das Konto der Kirchengemeinde spenden: IBAN DE10 7635 1040 0000 0063 79 (Sparkasse Forchheim ), Verwendungszweck „Sonntagsfrühstück“. red