Am Pfingstsonntag, 5. Juni, um 17 Uhr, findet in der Basilika Gößweinstein ein Konzert für Trompete und Orgel statt. Der Trompeter Moritz Görg und Georg Schäffner an der Orgel spielen festliche Werke von Johann Sebastian Bach , Henry Purcell , Georg Philipp Telemann und Charles-Marie Widor . Das Konzert ist eine Benefizveranstaltung für den Förderverein „Freunde der Basilika Gößweinstein e. V.“ Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten. red