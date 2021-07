Das Freibad im Königsbad wird ab Samstag, 10. Juli, täglich von 9.30 bis 20 Uhr geöffnet sein (bisherige Öffnungszeiten 10 bis 19 Uhr). Zudem öffnet das Königsbad am 10. Juli die Außenrutschen und das Kleinkinder- und Babybecken im Hallenbad . Auch an Sonn- und Feiertagen gelten diese Öffnungszeiten. Einlassschluss ist an allen Tagen um 19 Uhr, um 19.45 Uhr müssen die Gäste das Schwimmbad verlassen. Bei den Öffnungszeiten der Sauna gibt es keine Änderung: Sie ist von Montag bis Freitag jeweils von 13 bis 22 Uhr und samstags, sonntags sowie an Feiertagen von 10 bis 22 Uhr geöffnet. Einlassschluss ist um 21 Uhr. Um 21.45 Uhr müssen die Gäste die Sauna verlassen. red