Die Erweiterung und Sanierung des Gebäudes der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Kirchehrenbach /Weilersbach/Leutenbach in der Hauptstraße 53 nimmt konkrete Formen an. Der VG-Verwaltungsrat reichte bei der Gemeinde Kirchehrenbach einen entsprechenden Bauantrag ein, den der Gemeinderat einstimmig absegnete.

Geplant ist ein barrierefreier Anbau mit einer Breite von 6,80 Metern und einer Länge von 12,40 Metern in Richtung Nordosten hin zur Maria-Ward-Straße. Der bisherige Eingangsbereich wird sich dadurch komplett verändern. Im geplanten Anbau sollen zentral ein Aufzug und ein umlaufendes Treppenhaus entstehen.

Im Keller ist für die Neuordnung der Energieversorgung – künftig soll nicht mehr mit Gas geheizt werden – der Platz für eine alternative Gebäudetechnik vorgesehen. Im Erdgeschoss sollen eine barrierefreie WC-Anlage und eine Besuchertoilette untergebracht werden.

Im Obergeschoss sind zwei große Büroräume neben dem Treppenhaus und im Dachgeschoss ebenfalls zwei Büro- beziehungsweise Besprechungsräume im neuen Anbau vorgesehen.

Architektonisch soll sich der Anbau am bestehenden Gebäudebestand orientieren. Durch den Anbau wird die vorhandene Nutzfläche um 135 Quadratmeter erhöht. Johannes Pieger ( CSU ) konnte sich mit der Planung nicht so recht anfreunden. Wie er meinte, sei der Anbau ein „Riesenkasten“, der nicht zu den Gauben des bisherigen Gebäudes passe. Weiter fragte Pieger nach, ob am Bestandsgebäude auch etwas gemacht werden müsse. Dies bejahte Bürgermeisterin Anja Gebhardt ( SPD ). Fenster müssten wohl erneuert werden. „Das wird dann eine Generalsanierung “, meinte Pieger. „Das wird es bestimmt werden“, sagte die Rathauschefin und ergänzte, dass während der Bauphase wohl ein Ausweichgebäude für die Verwaltungsmitarbeiter gefunden werden müsse. Weiter informierte Gebhardt, dass auch der Parkplatz erweitert wird.