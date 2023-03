Tiny-House heißt übersetzt nichts anderes als kleines Haus. Und mit dem Oberbegriff Tiny-House assoziieren die meisten Menschen ein schnuckeliges kleines Häuschen in Holzbauweise. Wenn das so wäre, hätte auch die Gemeinde Neunkirchen am Brand nichts dagegen.

Doch nicht immer versteckt sich hinter einem Tiny-Haus ein kleines Haus in Holzbauweise, wie die dem Bauausschuss vorliegende Bauanfrage für vier Tiny-Häuser zeigt.

Zwei Container übereinander

Diese sind schlichtweg Container , je zwei übereinandergestellt. Und genau das ist der Unterschied. „Schafft man damit Wohnraum oder stellt Container auf?“, überlegt Bürgermeister Martin Walz ( CSU ) auf Anfrage. Ein kleines Haus, energetisch gebaut, in einem kleinen Garten sei durchaus ein Zukunftsmodell, denn bauen wie in den 80ern sei oft nicht mehr möglich.

Schnelles Geschäft

Dem vorliegenden Antrag könnten aber keine positiven Aspekte abgewonnen werden. Die Container sprächen laut Bürgermeister eher für ein Geschäftsmodell für schnelles Geld durch die Schaffung von Übernachtungsmöglichkeiten und Beherbergung für ein paar Tage. Diese Container passen demnach nicht in das Grundstück, passen nicht zur Gemeinde.