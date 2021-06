Die neu geschaffene Straße im Obertrubacher Gemeindeteil Bärnfels nördlich des ehemaligen Spielplatzes erhählt den Namen „Bärnfels – Geseer Teich“.

Diese Straße im kleinen Baugebiet „Geseer Teich“ mit insgesamt sechs Bauplätzen ist im vergangenen Jahr erbaut worden. Nach den Vorgaben der gemeindlichen „Satzung über Straßennamen und Hausnummerierung“ erhält grundsätzlich jede Straße in den Gemeindeteilen Obertrubach und Bärnfels einen Namen, die Widmung zu einer öffentlichen Straße erfolgt später.

Dazu meldete sich Bernhard Brütting (BW-GO) in der Gemeinderatssitzung zu Wort und regte an, auch die Straße „Bärnfels – Am Spielplatz“ umzubenennen, da dort ja nun kein Spielplatz mehr sei. Stefan Lang ( CSU ) räumte zwar ein, dass die Bezeichnung nun etwas irreführend sei, aber eine mögliche Umbenennung mit zahlreichen Unannehmlichkeiten für die Anwohner verbunden sei. Der Gemeinderat folgte Langs Argumentation und nahm zunächst Abstand von einer Umbenennung der Straße.

In Geschwand hat die Erschließung des Baugebiets „Wirtswiese" begonnen. Hier sollen sieben oder acht Bauplätze entstehen. Zugestimmt wurde der Errichtung einer Stützmauer und eines Sichtschutzes in der Straße „Brunnacker“ in Obertrubach .

Arztpraxis öffnet bis Juli

Bürgermeister Markus Grüner ( CSU ) informierte, dass der neue Hausarzt spätestens am 1. Juli die Arztpraxis wiedereröffnen wird. Vor Aufnahme des Praxisbetriebs müssen erst noch Modernisierungen vorgenommen werden, um den Anforderungen des Gesetzgebers in Bezug auf Digitalisierung und Datenschutz gerecht zu werden. Konkret bedeutete dies, dass die gesamte Praxis neu verkabelt und vernetzt werden muss, neue Computer angeschafft und eine moderne Praxissoftware in Betrieb genommen werden muss.

Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben sind auch neue Kartenlesegeräte einzuführen. Diese setzen einen digitalen Arztausweis und digitale Praxisausweise voraus, die bereits bestellt wurden und von der Bundesdruckerei zeitnah geliefert werden sollen.

Die medizinischen Geräte wurden bereits letzte Woche geprüft und gewartet und sind einsatzbereit. Die Arbeiten werden voraussichtlich in der dritten Juni-Woche beendet werden können.

Dorferneuerung in Wolfsberg

Zur Dorferneuerung in Wolfsberg teilte der Rathauschef mit, dass die Bauanweisung zur Errichtung des neuen Dorfplatzes erfolgt sei und die Arbeiten spätestens Ende Juni beginnen werden. Die Fertigstellung soll bis Ende Oktober erfolgen.

Die Anregung aus dem Gemeinderat , die Vorfahrtsregelung an der Engstelle unterhalb der Stützmauer auf der Staatsstraße 2260 in Wolfsberg zu ändern, wurde an das zuständige Amt weitergegeben.

Die Bürgerbefragung im Rahmen des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (Isek) Obertrubach fand bei einer hohen Bürgerbeteiligung statt. Am 25. Mai unternahmen die Mitglieder der Lenkungsgruppe einen Spaziergang mit Vertretern der beauftragten Büros. Die Lenkungsgruppe, welche die Erarbeitung des Isek begleitet, besteht aus Mitgliedern des Gemeinderats sowie aus weiteren Vertretern der Bürgerschaft.

Stellplatz für Wohnmobile

Im Rahmen des Spaziergangs wurde unter anderem diskutiert, wie der Park neben dem Rathaus aufgewertet und entwickelt werden könnte, wo ein guter Stellplatzstandort für Wohnmobile sein könnte und wo und wie die Dorfplätze als Treffpunkte in den Ortsteilen zu entwickeln seien. Die Planungsbüros wollen noch zu Veranstaltungen vor Ort in der Gemeinde Obertrubach einladen, um gemeinsam zu diskutieren und zu planen. So sollen im Juli Ortsspaziergänge in Obertrubach sowie in Bärnfels und Geschwand stattfinden, außerdem sogenannte Expertenrunden. Für Herbst 2021 ist dann ein Bürger-Workshop angedacht.

Umrüstung auf LED-Beleuchtung

Der Gemeinde ist es möglich, für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf energieeffiziente LED-Technologie einen Antrag im Rahmen der Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld (Kommunalrichtlinie) beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit zu stellen. Der Antrag wurde am 2. Juni eingereicht. Beantragt wurde nicht nur die beschlossene Umrüstung im Gemeindeteil Geschwand, sondern auch weitere noch nicht umgerüstete Straßenbeleuchtungsanlagen in Bärnfels, Obertrubach und Wolfsberg. Die Förderung kann bis zu 30 Prozent betragen.