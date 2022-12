Auf der Bundesstraße 2 hat sich am Samstag im Landkreis Erlangen-Höchstadt ein Verkehrsunfall mit drei Verletzten ereignet, in den eine Autofahrerin aus Igensdorf verwickelt war.

Eine 41-jährige Fahrerin aus Kalchreuth hatte gegen 9.40 Uhr zwischen Heroldsberg-Nord und Heroldsberg-Mitte eine Fahrzeugpanne. Sie hielt ihren Wagen an und stand halb auf dem Grünstreifen und halb auf der Fahrbahn. Kurz darauf fuhr eine 18-jährige Frau aus Igensdorf mit ihrem Auto von Eschenau in Richtung Heroldsberg . Aufgrund der tief stehenden Sonne und der spiegelnden Fahrbahn übersah sie das Pannenfahrzeug und fuhr auf dieses auf.

Kleinkind bleibt unverletzt

Durch den Verkehrsunfall wurden die Unfallverursacherin und zwei Frauen aus dem Pannenfahrzeug leicht verletzt. Sie wurden durch Rettungsdienste in umliegende Krankenhäuser gebracht, konnten diese aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Ein Kleinkind aus dem Pannenfahrzeug wurde nicht verletzt. Die verletzten Personen wurden bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes durch Ersthelfer und die Freiwillige Feuerwehr Heroldsberg betreut.

An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Sie mussten von Abschleppdiensten geborgen und abgeschleppt werden. Die B 2 war für eine Dauer von etwa einer Stunde in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der Verkehr wurde durch die Feuerwehr Heroldsberg an den Anschlussstellen Heroldsberg-Nord und Heroldsberg-Mitte abgeleitet.

Auf der B 2 hatte sich bereits am Donnerstag ein weiterer Unfall ereignet. Ein 71-jähriger Fahrer aus dem Nürnberger Land missachtete an der Anschlussstelle Nürnberg-Nord beim Auffahren auf die A 3 die Vorfahrt einer entgegenkommenden 61-jährigen Fahrzeugführerin aus Heroldsberg . Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug der Heroldsbergerin von der Fahrbahn geschleudert.

Beide Fahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt und zur ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. pol