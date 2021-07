Am Donnerstag, 22. Juli, beginnt um 14 Uhr eine geführte Wanderung rund um Pottenstein mit Wanderführer Johann Brendel. Treffpunkt zu der etwa dreistündigen, kostenlosen Tour ist vor dem Tourismusbüro am Rathaus. Die Wanderroute wird vor Ort festgelegt. Für die Tour ist eine Anmeldung zwingend erforderlich, telefonisch unter 09243/70841 (Tourismusbüro Pottenstein ) oder via E-Mail an info@pottenstein.de. red