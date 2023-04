Am Donnerstagmittag hat der Brand eines unbewohnten Gebäudes in Etlaswind einen größeren Einsatz der Polizei , Feuerwehr und des Rettungsdienstes erfordert. Das Feuer verursachte einen Sachschaden von rund 60.000 Euro. Verletzt wurde niemand, wie das Polizeipräsidium Oberfranken am Freitag berichtete.

Zeugen wählten am Donnerstag um 13.40 Uhr den Notruf, als sie den Brand des Hauses im Igensdorfer Ortsteil Etlaswind bemerkten. Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei eilten zu der Örtlichkeit im Wirtsgässlein. Das unbewohnte Nebengebäude stand bereits im Vollbrand. Trotzdem brachten die Feuerwehrleute die Flammen rasch unter Kontrolle. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Erste Erkenntnisse deuten auf einen technischen Defekt als Brandursache hin.

Wie die Freiwillige Feuerwehr Forth berichtete, wurden die Wehren aus Forth, Pettensiedel, Igensdorf, Stöckach, Schellenberg und Eschenau alarmiert. Es wurde eine zweite Löschwasserversorgung aufgebaut sowie ein Trupp unter schwerem Atemschutz in Bereitstellung gehalten.

Im weiteren Verlauf des Einsatzes wurde die Drohnenstaffel der Forther Wehr aktiviert. Durch die Wärmebildaufnahmen von oben konnten die Einsatzkräfte den immer wieder aufflammenden Dachstuhlbrand gezielter und wirksamer bekämpfen. red