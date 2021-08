Diesmal kann jeder mitmachen: Am Samstag, 28. August, lädt der Förderverein des Familienschwimmbads zum „White Dinner“. Aufgrund des angekündigt schlechten Wetters findet die Veranstaltung im Bürgerhaus in Streitberg statt (Am Bürgerhaus 4).

Das „White Dinner“ ist ein gemütlicher Abend in besonderer Atmosphäre. Jeder Gast soll in weißer Kleidung kommen und selbst eine Sitzgelegenheit – etwa einen Klappstuhl – sowie weiße Tischdekoration mitbringen. Zusammen mit den vor Ort aufgebauten Tischen ergibt sich so eine festliche Atmosphäre in ungewöhnlicher Umgebung. Der Abend wird umrahmt von Livemusik. „Jimbi Jones and the Lizards of Love“ spielen zum Dinner. Gespielt wird Musik aus den letzten 60 Jahren, Johnny Cash hat die Band ebenso im Programm wie „Die Ärzte“. Zum Dinner wird es passende Klänge geben. Der „Abend ganz in Weiß“ beginnt um 18 Uhr (Einlass 17.30 Uhr, Eingang zum Bad). Tickets gibt es ausschließlich online auf der neuen Homepage des Vereins www.familienschwimmbad.de. Bei schlechtem Wetter sollten die Gäste passende Kleidung mitnehmen. red