Unter der Wahlleitung des CSU-Vorsitzenden Jochen Düsel haben die turnusgemäßen Neuwahlen der Frauen-Union Langensendelbach stattgefunden: Die Vorsitzende wurde einstimmig in ihrem Amt bestätigt. Das geht aus einer Pressemeldung hervor.

Neu im Amt sind Margit Fees als stellvertretende Vorsitzende und Ines Herkt als Schatzmeisterin. Irmgard Wagner wurde als Schriftführerin wieder gewählt. Ergänzt wird der Vorstand durch die Beisitzerinnen Susanne Hormess, Elisabeth Krems, Ingrid Nägel, Katja Walcher und Waltraud Ziegler. Die Kasse wird zukünftig von Manuela Jung und Ulrike Raab geprüft. Als Kreisdelegierte entsendet der Ortsverband neben der Vorsitzenden weiterhin Maria Nägel, Ulrike Raab, Irmgard Wagner, Katja Walcher und Waltraud Ziegler. Zudem hieß Hedwig Güthlein vier neue Mitglieder aus Dormitz beziehungsweise Neunkirchen in der Runde willkommen.

Pflege als großes Thema

In ihrem Tätigkeitsbericht ging Güthlein auf die Veranstaltungen des vergangenen Jahres ein und erwähnte dabei besonders den Ausflug nach Regensburg und das im Jahr 2022 in allen Verbänden fokussierte Thema Pflege. Sie berichtete auch über die Landesversammlung der Frauen-Union in München und deren 75. Jubiläum.

Zum Ende der Zusammenkunft wurde die stellvertretende Vorsitzende Elisabeth Krems und die langjährige Schatzmeisterin Manuela Jung mit großem Applaus und einem Blumenstrauß aus ihren Ämtern verabschiedet. red