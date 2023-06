Die sechste Plecher Foto- und Filmbörse findet am Sonntag, 4. Juni, von 10 bis 15 Uhr in der Mehrzweckhalle Plech (Landkreis Bayreuth), Schulstraße 8, statt. Das benachbarte Deutsche Kameramuseum in Plech ist während dieser Zeit ebenfalls geöffnet. Mehrmals tagsüber findet eine Vorführung antiker Fototechnik im Kollodium-Nassplattenverfahren durch den Bayreuther Spezialisten Friedrich Müller statt. Für die Besucher besteht die Möglichkeit, von sich eine Porträtaufnahme in diesem Originalverfahren anfertigen zu lassen. Am Sonntag, 11. Juni, 11 Uhr, ist Eröffnung der Fotoausstellung mit schwarz-weißen Polaroidaufnahmen von Anna Borek, Künstlername „Anna Analog“. Foto : Kameramuseum/Adrian Vesa