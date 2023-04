Die Mitglieder der Fördergesellschaft Klinik Fränkische Schweiz dürfen im Ebermannstadter Krankenhaus die Fitnessgeräte und Wellnessbereiche benutzen. Im Gegenzug finanziert die Fördergesellschaft regelmäßig medizinische Geräte für die Klinik . Am Samstag fand die feierliche Wiedereröffnung des Studios in Ebermannstadt statt.

Gewichte heben, Fitness machen, Wellness genießen: Die Mitglieder der Fördergesellschaft Klinik Fränkische Schweiz in Ebermannstadt strampeln und schwitzen nicht nur für die eigene Kondition und Gesundheit – auch die medizinische Versorgung in der Fränkischen Schweiz profitiert von dem Trainingsbeitrag und dem Engagement des Fördergesellschaft enorm. „Als Mitglieder können wir die vielen Fitnessgeräte des Klinikums nach Feierabend und am Wochenende nutzen. Diese Kombination ist wirklich für alle ideal“, freut sich Robert Glenk. Er spricht von einer „Win-win-Situation“ für alle Beteiligten.

„Das sind alles Profigeräte“, sagt Glenk stolz und öffnet die Tür zu einem stattlichen Pool mit Panoramafenster. „Wir können sogar das beheizte Hallenbad benutzen“, freut sich der Vorsitzende der Fördergesellschaft, die vor 25 Jahren von zahlreichen Persönlichkeiten aus der Region rund um den ehemaligen Forchheimer Landrat Otto Ammon aus der Taufe gehoben wurde.

Das Wohl der Patienten

Neben der sportlichen Fitness und der körperlichen Gesundheit sei Hauptzweck und Herzensangelegenheit der Fördergesellschaft, das Klinikum in Ebermannstadt zum Wohl der

Patienten zu unterstützen. „In diesem Jahr wollen wir dem Klinikum am Standort Ebermannstadt ein mobiles Ultraschallgerät im Wert von rund 40.000 Euro spenden“, kündigt Glenk an.

In enger Absprache mit Ärzten und Klinikleitung seien seit der Gründung schon zahlreiche Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände finanziert worden, die aus den regulären Haushaltsmitteln des Krankenhauses nicht zu bezahlen gewesen wären. Nikolas Pelke