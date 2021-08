Die Feuerwehr Kersbach spendet den kompletten Gewinn ihres Grillfestes an Flutopfer in Rheinland-Pfalz. 1000 Euro wurden übergeben, wie mitgeteilt wurde.

In den Flut-Schadensgebieten, besonders an der Ahr, mehren sich die Hinweise, dass auch Helferinnen und Helfer hart getroffen wurden: „Ein Kamerad hat sein Haus komplett verloren, während er selbst anderen im Einsatz geholfen hat“ oder „das Haus einer Angehörigen droht jetzt abzurutschen“, lauten die erschütternden Nachrichten.

Das hat die Feuerwehr Kersbach zum Anlass genommen, um zu helfen. Jedes Jahr hält die Feuerwehr Kersbach ihr Grillfest auf der Grünfläche des Gerätehauses ab. Dieses Jahr bereits zum zweiten Mal fand aufgrund der Corona-Pandemie das Grillfest in der „To-go-Variante“ statt. Jedes Jahr bleibt unterm Strich immer ein kleiner Betrag für die Aktiven-Gruppe übrig, wovon sie Anschaffungen tätigt, die im Falle eines Einsatzes Erleichterungen und Fortschritt bringen.

„Dieses Jahr allerdings brauchen Kameraden aus anderen Feuerwehren das Geld deutlich dringender als wir“, sagt Carina Schneider, die Vorsitzende der Feuerwehr Kersbach . „Als wir auf das Spendenkonto des Landesfeuerwehrverbandes Rheinland-Pfalz aufmerksam geworden sind, war es für uns sofort klar, dass wir genau dort helfen müssen und wollen“ so Kreisbrandmeister Christian Sailer. „Sogar der Todesfall einer jungen Feuerwehrfrau im Einsatz ist zu beklagen, was mich besonders betroffen gemacht hat“, so Carina Schneider, selbst junge Feuerwehrfrau .

Um schnell die Härten speziell für durch die Flut und Folgen in Not geratene Feuerwehrleute und ihre Familien abfedern zu können, hat der Landesfeuerwehrverband Rheinland-Pfalz ein Spendenkonto eingerichtet. „Um einen glatten Betrag übergeben zu können, haben wir noch ein bisschen aufgerundet“, fügt Klaus Hoffmann hinzu. Insgesamt spendet die Feuerwehr Kersbach 1000 Euro an die Flutopfer aus Rheinland-Pfalz. Der Betrag ist ein Gemeinschaftswerk der Feuerwehr Kersbach und aller Kersbacherinnen und Kersbachern. red