Nach der SPD muss sich nun auch die CSU mit ihrer Nachwuchsliste Jugend und Frauen (JUF) einen neuen Fraktionssprecher im Gößweinsteiner Marktgemeinderat suchen. Verwaltungsexperte Maximilian Sebald, der als Hoffnungsträger der Gößweinsteiner CSU galt, trat von seinem Amt zurück.

Zuvor hatte SPD-Fraktionschef Bernhard Vogel aus Morschreuth sein Ehrenamt als Marktgemeinderat aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt.

Der 30-jährige Maximilian Sebald wurde über die Juniorliste der CSU bei der Kommunalwahl 2020 als Zweitplatzierter der JUF mit 678 Stimmen und 14,99 Prozent erstmals in den Marktgemeinderat gewählt. Vor ihm auf der JUF-Liste lag damals nur Tanja Rost aus Kleingesee, vorher schon Marktgemeinderätin und langjährige Jugendbeauftragte.

Wohl Roppelt anstelle von Hutzler

Listennachfolger für Sebald ist Sebastian Hutzler aus Wichsenstein, wo auch Sebald ursprünglich wohnte. Hutzler winkte jedoch inzwischen ab. Daher wird aller Voraussicht nach Johannes Roppelt aus Morschreuth neuer Marktgemeinderat . Wer neuer CSU /JUF-Fraktionssprecher im Gremium wird, steht laut Drittem Bürgermeister Manfred Hänchen ( CSU ) noch nicht fest. Hier beraten die Räte der beiden Listen noch.

Sebald ist inzwischen aus familiären Gründen nach Plankenfels im Landkreis Bayreuth verzogen. Dies ist auch seine Begründung für die Amtsniederlegung als Gößweinsteiner Marktgemeinderat . „Ich bin schon seit längerer Zeit nicht mehr im Markt Gößweinstein wohnhaft und konnte mein Mandat nur noch aufgrund eines Zweitwohnsitzes im Markt ausüben“, begründet Sebald seinen Amtsverzicht in einem Schreiben an Bürgermeister Hanngörg Zimmermann (FW), das unserer Zeitung vorliegt.

Weiter schreibt Sebald: „Dieser Umstand machte es mir in letzter Zeit immer schwieriger, die Sitzungen zu besuchen und mich in gebührender Art und Weise auf die Sitzungsgegenstände vorzubereiten. Nachdem ich vor kurzem die Entscheidung getroffen habe, dass ich auf absehbare Zeit meinen Wohnsitz nicht mehr in das Marktgebiet verlegen werde, bin ich zu dem Entschluss gelangt, mein ehrenamtliches Mandat niederzulegen. Aus meiner Sicht wäre es gegenüber der Bevölkerung Gößweinsteins unfair, wenn ich weiterhin an den richtungsweisenden Entscheidungen der Lokalpolitik beteiligt wäre.“

Andreas Brendel für die SPD

Für die SPD rückt Nichtparteimitglied Andreas Brendel aus Hungenberg für Bernhard Vogel in den Gemeinderat nach. Brendel hat schon seine Zustimmung signalisiert. Neue SPD-Fraktionssprecherin im Marktgemeinderat wird die kürzlich frisch gekürte Gößweinsteiner SPD-Ortsvorsitzende Kerstin Hölzel aus dem Gößweinsteiner Ortsteil Sattelmannsburg, wo auch Zweiter Bürgermeister Georg Bauernschmidt ( SPD ) wohnt. Hölzel ist übrigens die Mutter von Maximilian Sebald, der nun ausscheidet. Die neuen Marktgemeinderäte werden am kommenden Dienstag während der Marktgemeinderatssitzung vereidigt.