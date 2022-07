In einem außergewöhnlichen Konzert führte der Multiinstrumentalist Norbert Nagel ( Saxofon und Klarinette) mit seinem Quartett (Konstantin Ischenko mit dem Bajan, Klaus Sebastian Klose am Kontrabass und Christoph Huber am Schlagzeug) die zahlreichen Besucher im Schlosspark Unterleinleiter in unterschiedliche Musikrichtungen.

Der in Vilseck geborene und in Nürnberg lebende Künstler erinnerte mit seinen „Lieblingsliedern“ an die Zeiten mit Max Greger und Hugo Strasser . Die Darbietungen des Quartetts reichten von Sting über Paul Mc Carthney, Maurice Ravel und Astor Piazolla, den Bee Gees bis Glenn Miller und zu eigenen Kompositionen von Norbert Nagel. Selbst bekannte Werke von Bach hat er für sein Ensemble umgeschrieben.

Innerhalb der vorgetragenen Werke konnten sich die Musiker mit ihren Instrumenten in ihrer perfekten Virtuosität präsentierten und das Publikum begeistern. Die stimmungsvolle Umgebung des Parks und die dargebotene Musik schufen ein einzigartiges Ambiente. red