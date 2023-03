Bei den Neuwahlen wurde Bürgermeister Thomas Thiem als Vorsitzender des CSU-Ortsverbands Waischenfeld in seinem Amt bestätigt. Alfred Görl und die Vorsitzende der Frauenunion Fränkische Schweiz, Brigitte May, wurden in der Mitgliederversammlung im Gasthof „Zur Post“ ebenfalls als Stellvertreter wiedergewählt. Neu als weitere stellvertretende Ortsvorsitzende ist Selina Schrüfer, die auch Fraktionsvorsitzende der CSU im Stadtrat Waischenfeld ist.

Schatzmeister Heinrich Richter , Schriftführer Fridolin Schnörer und die Beisitzer und weiteren Vorstandschaftsmitglieder Fritz Klaus, Karin Landmann, Uwe Dressel, Klaus Sebald, Jürgen Spessert, Norbert Vlcek, Tobias Stenglein, Roland Huppmann wurden bestätigt. Bernd Hartmann ist wieder Digitalbeauftragter. Als Kassenprüferin kam Waltraud Görl neben Wolfgang Huppmann neu hinzu.

Paul Lindner wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Er ist über 60 Jahre Mitglied der CSU . Zudem war der Eichenbirkiger Bus- und Reiseunternehmer 20 Jahre im Stadtrat und 18 Jahre im Kreistag und zwei Perioden lang Zweiter Bürgermeister von Waischenfeld .

Fritz Klaus, der ehemalige Vorsitzende des Ortsverbandes, wurde zum Ehrenvorsitzenden ernannt sowie für 40 Jahre Mitgliedschaft in der CSU geehrt. In seiner Laudatio würdigte Thomas Thiem die Verdienste von Klaus, der den Ortsverband Ende der 1990er Jahre in einer schwierigen Situation übernahm.

Weiterhin wurden Karin Landmann und Bernhardt Sebald für 50 Jahre CSU-Mitgliedschaft geehrt. Willibald Sponsel wird diese Ehrung nachgereicht. Des Weiteren wurde Wolfgang Huppmann für 40 Jahre Mitgliedschaft geehrt.

Aus dem Stadtrat berichtete Thiem, dass der Umbau der alten Grundschule zu einer Kita bis zum Herbst 2024 fertig sein soll. Die Planung eines neuen Rathauses mit einer zentralen Hackschnitzelheizung in unmittelbarer Nähe zur Schule und Sport- und Bürgerhalle werde ebenfalls in nächster Zeit ein großes Thema sein. tw