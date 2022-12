Beim diesjährigen Benefizkonzert „Weihnachten für alle“ in der Pfarrkirche St. Martin in Eggolsheim waren die vielen Besucher nicht nur von den Darbietungen begeistert, sondern waren auch am Schluss sehr spendenfreudig.

In der Kirche wurden 1800 Euro gespendet. Die beiden Schirmherren, Landrat Hermann Ulm sowie Bürgermeister Claus Schwarzmann ( Eggolsheim ), haben ebenfalls finanziell unterstützt. Einige Kreistagskollegen konnten das Benefizkonzert leider nicht besuchen, haben aber dafür in Eggolsheim Spenden auf das Konto überwiesen, sodass insgesamt eine Summe in Höhe von 2805 Euro für die „Ärmsten der Armen“ im Landkreis gesammelt wurden.

Freudestrahlend übergab der Organisator, Altbürgermeister Richard Gügel aus Heroldsbach, den Scheck in Höhe von 1800 Euro mit den Überweisungen von 1005 Euro im Beisein des Zweiten Bürgermeisters Georg Eismann ( Eggolsheim ) sowie Hans Mohnkorn (Gesangverein Schabeso-Eggolsheim) und der Vorsitzenden des Musikvereins Eggolsheim Ute Pfister an Thilo Schmitt von der Diakonie Bamberg/Forchheim. Schmitt war begeistert, dankte den mitwirkenden Chören und dem Orchester, aber auch Altbürgermeister Gügel, der dieses Benefizkonzert wieder mit viel Herzblut organisiert hatte. rjg