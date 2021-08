In der Not rufen die Menschen um Hilfe und sie beten zu Gott . Damit auch die Helfer und die benötigten Maschinen unter Gottes Schutz stehen, ließen die Freiwilligen Feuerwehren (FFW) Hetzelsdorf, Lützelsdorf und Zaunsbach ihre neuen Einsatzgeräte am Gelände des Pretzfelder Kellers feierlich vom evangelischen Pfarrer Matthias Haag und vom katholischen Pfarrer Florian Stark segnen.

Mit dem Sprichwort „Aller guten Dinge sind drei“ begann Bürgermeister Steffen Lipfert seine Rede und fasste den Weg von der Idee bis zur Übergabe der Fahrzeuge zusammen. Der vorhandene Anhänger der FFW Hetzelsdorf war aus dem Jahr 1963. Dieser hatte bereits treue Dienste in Wannbach geleistet. So wurde der Beschluss zur Beschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeugs für die Feuerwehr Hetzelsdorf im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Ebermannstadt gefasst, denn die FFW Burggaillenreuth sollte das gleiche Fahrzeug erhalten.

Auch für die Wehren Lützelsdorf und Zaunsbach wurde der Grundsatzbeschluss im Gemeinderat gefasst, dass Tragkraftspritzenanhänger angeschafft werden sollen, denn die vorhandenen stammten aus den Jahren 1962 und 1964.

Die Anschaffungskosten für das Tragkraftspritzenfahrzeug beliefen sich auf rund 92 500 Euro und wurden mit 26 500 Euro gefördert. Die Anhänger kosteten jeweils etwa 18 500 Euro und waren mit 7400 Euro gefördert worden.

„Die Gewissheit, dass die Wehren durch stetige Aus- und Fortbildung personell gut aufgestellt sind sowie dass durch sorgsame Pflege und Wartung die Fahrzeuge die entsprechende Wertschätzung erhalten, ist für den Gemeinderat eine wichtige Entscheidungshilfe, den notwendigen Investitionen zur Wahrung der Sicherheit unserer Bevölkerung und Einsatzbereitschaft unserer Wehren zuzustimmen“, fasste Steffen Lipfert zusammen.

Der Hetzelsdorfer Posaunenchor begleitete die Segnung musikalisch. Bernhard Löw und seine Bläser freuten sich, dass sie wieder einmal einen Gottesdienst begleiten durften. Dieser war im Freien und am Pretzfelder Keller gehalten worden. Die Lokalität war auch optimal, da die Feuerwehrleute mit ihren Gästen noch gemütlich beisammensitzen konnten. red