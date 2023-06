Jäh endete für eine achtköpfige Motorradgruppe aus dem mittelfränkischen Raum ihr Ausflug am Sonntagnachmittag in der Fränkischen Schweiz. Nach einem Verkehrsunfall wurde ein Schwerstverletzter in die Uniklinik Erlangen geflogen und eine weitere Leichtverletzte kam in das Klinikum nach Forchheim. Der Schaden an den drei beteiligten Motorrädern beträgt knapp 30.000 Euro.

Gegen Baumgruppe geprallt

Die Gruppe war am Sonntag gegen 16 Uhr auf der Kreisstraße von Ortspitz in Richtung Mittelehrenbach unterwegs. Ein 20-jähriger Kradfahrer befand sich mit seiner 1000-er BMW an der fünften Position, als er eine abschüssige und langgezogene Rechtskurve durchfuhr. Vermutlich kam der junge Mann bei nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Motorrad gegen eine Baumgruppe. Mit schwersten Verletzungen kam der Fahrer in der Baumreihe zum Liegen, während das Krad circa 20 Meter fortgeschleudert wurde.

Nachfolgender fährt auf

Eine unmittelbar nachfolgende 22-Jährige erkannte das Unglück rechtzeitig und bremste ihre Aprilia RS sofort ab. Jedoch der siebte Motorradfahrer im Bunde, ein 21-jähriger BMW-Fahrer, konnte nicht mehr hinter der bremsenden Motorradfahrerin stoppen und fuhr auf. Dadurch wurde die junge Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn abgedrängt und landete abseits der Straße in der Böschung. Der Auffahrer kam unkontrolliert nach links von der Fahrbahn ab und blieb unverletzt im Grünstreifen liegen.

Die 22-Jährige erlitt glücklicherweise leichte Verletzungen. Sie wurde ins Klinikum nach Forchheim verbracht. In die Unfallermittlungen wurde die Staatsanwaltschaft Bamberg eingeschaltet. Auf Anordnung des Jour-Staatsanwaltes wurde eine Blutentnahme beim Schwerstverletzten sowie die Sicherstellung des Motorrades durchgeführt. pol