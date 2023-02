Störnhof in der Marktgemeinde Wiesenttal ist mit 75 Einwohnern eines der kleinsten Dörfer im Landkreis Forchheim . Der Landkreis hat in einem Wettbewerb die höchste Dichte an Gewerbebetrieben ermittelt. Der Sieger war Störnhof. 16 Gewerbebetriebe sind in dem kleinen Jurahochort registriert. Hinzu kommen noch eine ganze Reihe selbstständiger Freiberufler. Die Volksbank Forchheim stiftete dazu ein Preisgeld in Höhe von 1000 Euro, das Vertreter der Bank nun im Gasthaus Hofmann an die Dorfgemeinschaft übergeben konnte.

Die Laudatio der kleinen Feierstunde hielt Landrat Hermann Ulm ( CSU ). Er lobte die Störnhofer für ihre Umtriebigkeit und besonders für ihren unternehmerischen Mut in diesen schwierigen Zeiten.

Die Störnhofer hätten eine Vorbildfunktion. Das Preisgeld werde für Projekte der Dorfgemeinschaft und für die Brauchtumspflege der Dorfjugend in Störnhof verwendet. tw