Das DFB-Mobil hat auf dem Sportgelände des FC Wacker Trailsdorf Station gemacht. Das Konzept dahinter: Der Deutsche Fußballbund bietet während eines Besuchs auch kleineren Vereinen die Gelegenheit, sich von lizenzierten Trainern praktische Tipps für die Trainingsangebote mit Kindern auf dem Fußballplatz geben zu lassen. „Ein Superangebot, das wir sehr gerne für unsere Arbeit bei unserem Nachwuchsprojekt der SG Hallerndorf im Kleinfeldbereich in Anspruch genommen haben“, sagte Timo Wailersbacher. Er hieß die beiden DFB-Mobil-Teamer Mayed Dallos und Markus Büttner herzlich willkommen. Den lizenzierten „DFB-Teamer“ Büttner kannte er noch aus seiner eigenen aktiven Fußballerzeit zu Landesligazeiten des FC Wacker Trailsdorf. Seine Erfahrungen aus dem höherklassigen Spielbetrieb nutzte der mittlerweile 44-jährige Wailersbacher, um das ambitionierte Nachwuchsprojekt der drei großen Sportvereine der Gemeinde Hallerndorf mit aufzubauen. „Seit 2019 konnten so etwa 80 Kinder aus allen acht Gemeindeteilen für den Fußballsport begeistert werden. Mittlerweile besteht die SG Hallerndorf aus acht Jugendmannschaften, angefangen von der G-Jugend, F 2- und F 1-Jugend, E 3- und E 1-Jugend sowie den D3-, D 2-, D 1-Jugendteams, die eine Spielgemeinschaft mit der DJK Eggolsheim bilden. Trainiert werden die Jugendteams von etwa 20 ehrenamtlichen Coaches aus den drei Sportvereinen“, erklärt der Organisationsleiter der SG Hallerndorf .

Beim Besuch des DFB-Mobils gaben die beiden DFB-Mobil-Teamer in einer Demo-Trainingseinheit Einblicke in die neuesten Trainingsmethoden. Büttner war dabei auf dem Platz mit den Kleinsten der U 7 der Jahrgänge 2016/17. Sein Trainerpartner Dallos erläuterte währenddessen die einzelnen Trainingsschritte am Spielfeldrand dem Trainer- und Betreuerstab der SG Hallerndorf . „Es ist immer wahnsinnig spannend zu sehen, wie viel neue Trainingsmethoden es mittlerweile im Kleinfeldbereich gibt. Auch wenn ich jetzt seit über 15 Jahren schon im Nachwuchsbereich tätig bin, man lernt immer enorm viel dazu“, war André Wichert, der sportliche Leiter des FC Wacker Trailsdorf, begeistert. Dem modernen Kinder- und Jugendtraining mit Einbindung der Vereinstrainer schloss sich noch ein theoretischer Block im Sportheim an. Dabei ging es um aktuelle Themen des Fußballs, Möglichkeiten der Weiterbildung aber auch die integrative Kraft des Fußballs.

Der Trainer der E 1-Jugend, Matthias Hausner, fand lobende Worte für den Besuch des DFB-Mobils: „Schon die einleitenden Worte der DFB-Coaches haben mir imponiert. Eine vernünftige Trainingsplanung, -organisation und letztlich die Durchführung sind die Grundlagen eines jeden Coaches, um die Entwicklung seines Teams voranzubringen. Dabei ist es egal, ob man eine G-Jugend oder auch schon eine Bezirksliga-Mannschaft im Herrenbereich trainiert.“ Matthias Erlwein