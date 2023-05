Die Viertklässler der Grundschule Wiesenthau besuchten mit ihren Lehrerinnen Eva Distler und Heike Schrüfer die Aufseßer Brauerei Rothenbach. In den letzten Wochen beschäftigten sich die Schüler der vierten Klassen in der Schule mit den Unterschieden handwerklicher und industrieller Herstellung und waren umso gespannter, in einem regionalen Betrieb hinter die Kulissen blicken zu dürfen.

Die Schülerinnen und Schüler erhielten vom Juniorchef Chris Rothenbach eine Führung durch die Produktion und konnten sich genau anschauen, wie die Limonade in die Bügelverschlussflaschen mit dem gelben Kopf abgefüllt wird. Begeistert beobachteten sie alle die einzelnen Flaschen, wie sie auf den langen Bändern entlangliefen und sich ihren Weg durch verschiedene Anlagen bahnten. Die Schülerinnen und Schüler wunderten sich beim Betrachten der Flaschen, wieso auf den Etiketten „Leere Flasche nicht verschließen“ geschrieben steht. Chris Rothenbach zeigte ihnen, dass der Mitarbeiter, welcher die Getränkekisten mit dem Leergut aufs Band stellt, jede einzelne Flasche mit der Hand aufmachen muss, so dass die Maschine sie reinigen kann. Die Kinder halfen mit, die Flaschen zu öffnen, und bemerkten schnell, wie anstrengend das war.

Nach der spannenden Führung arbeiteten die Schüler in Kleingruppen an verschiedenen Aufgaben und erfuhren dabei vom Seniorchef Frank Rothenbach, wie sich der Preis der Limonade zusammensetzt. Im Interview mit dem Juniorchef erfuhren die Kinder, dass die Familie bereits in siebter Generation die Firma leitet. Schließlich durften die Kinder ihr eigenes Cola-Mix anmischen. red