Zwei zehnte Klassen des Gymnasiums Fränkische Schweiz empfingen am Dienstag den Abgeordneten und Vizepräsidenten des bayerischen Landtags Karl Freller ( CSU ) in der Mediathek der Schule. Spontan beschloss Freller, den Einstiegsvortrag als solchen wegzulassen und sich stattdessen lieber den Schülern und ihren Fragen sich zu widmen. Er wurde nicht enttäuscht: Eine vielfältige Bandbreite von Themen wurden in den 90 Minuten angerissen – Homo-Ehe, Legalisierung von Cannabis, der Umgang mit Flüchtlingen, erneuerbare Energien, Digitalisierung, 10H-Regel, Senkung des Wahlalters sind nur einige Stichworte, die neben dem Krieg in der Ukraine besprochen wurden.

Bodenständige Art

Beeindruckt waren die SchülerInnen von seiner bodenständigen Art. Auch provokanten Fragen wich Freller nicht aus. Dadurch, dass man ihm gut zuhören konnte, verging die Doppelstunde wie im Flug.

Freller gelang es, anhand von Beispielen das komplexe Zusammenspiel widersprüchlicher Bürgerwillen aufzuzeigen, auf welche die Politik eine für alle Seiten annehmbare Antwort finden muss. Mal gelingt es ihr besser, mal nicht.

Seine Botschaft an die jungen Menschen lautete: „Engagiert euch politisch, informiert euch, diskutiert, besucht Veranstaltungen wie diese und geht wählen! Denn: Wer in der Demokratie schläft, wacht in der Diktatur auf!“ red