Bei den Neuwahlen im CSU-Ortsverband Kirchehrenbach ist Zweiter Bürgermeister Michael Knörlein als Ortsvorsitzender ohne Gegenstimmen in seinem Amt bestätigt worden. Als Stellvertretende Vorsitzende fungieren weiterhin Johannes Pieger und Johannes Schnitzerlein und neu Alexander Langer.

In bewährten Händen blieben das Amt des Schriftführers, in welchem Eduard Herrmann wiedergewählt wurde, und das Amt des Schatzmeisters, das Johannes Bail weiterführt. Als Digitalbeauftragter wurde Sven Schachtner ebenfalls bestätigt. Der Vorstand wird ergänzt durch die Beisitzer Maria Gebhard, Bastian Holzschuh, Thomas Hübschmann, Werner Löblein, Michael Müller und Andreas Pleichinger. Kassenprüfer sind Martin Trautner und Ulrike Götz.

Als Delegierte in die Kreisvertreterversammlung entsendet der Ortsverband Michael Knörlein, Alfons Galster, Alexander Langer, Michael Müller und Birgit Knörlein. Ersatzdelegierte sind Werner Löblein, Maria Gebhard, Johannes Pieger, Johannes Schnitzerlein und Annemarie Reinold.

In seinem Bericht ging Ortsvorsitzender Michael Knörlein auf die Aktivitäten des vergangenen Jahres ein. Bei politischen Dämmerschoppen wurden mit der Bevölkerung aktuelle Themen und Anliegen diskutiert, welche auch Einfluss in die Gemeinderatsarbeit der CSU Fraktion nahmen. Zu zwei Veranstaltungen der CSU- und Frauenunion-Kreisverbände konnte unter anderem die stellvertretende CSU-Generalsekretärin Tanja Schorer-Dremel in Kirchehrenbach begrüßt werden. Bei Politik und Geselligkeit waren die Mandatsträger aus Bund, MdB Thomas Silberhorn , Land, MdL Michael Hofmann , und Kreis, Landrat Herrmann Ulm, präsent.

Gesellig war man bei einer Fahrt nach Münsterschwarzach im Fränkischen Weinland unterwegs sowie bei der Wanderung ins neue Jahr. Beim Ferienprogramm wurde die Abnahme von Schwimmabzeichen angeboten. Weiter informierte Vorsitzender Knörlein über aktuelle Themen aus dem Gemeinderat und den jeweiligen Sachstand. Bei einer Klausur will man sich für die anstehenden Projekte in der Gemeinde beraten und positionieren.

Der Kassenbericht des Schatzmeisters Johannes Bail, wies einen leichten Überschuss aus. Die Kassenprüfer Martin Trautner bescheinigte eine einwandfreie Kassenführung.

Die Ehrungen langjähriger Mitglieder übernahm aufgrund einer Verhinderung von Kreisvorsitzendem Michael Hofmann der Ortsvorsitzende Michael Knörlein. Seit 20 Jahren hält Werner Löblein dem Ortsverband die Treue. Für 30 Jahre Mitgliedschaft wurden Johannes Pieger und Ulrich Vasold geehrt. Stolze 40 Jahre sind Rosa und Hans Singer in der CSU . Für zehn Jahre Verbundenheit zur CSU wurden Andreas Pleichinger und Sven Schachtner geehrt. Die Geehrten erhielten eine Urkunde und ein Präsent.

Eine kurze Diskussionsrunde und der Ausblick des Vorsitzenden auf das kommende Jahr beendeten die Ortshauptversammlung. red