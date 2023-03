Am Weltfrauentag hielt der CSU-Ortsverband Burk seine Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen ab, was den Ortsvorsitzenden und Stadtrat Holger Lehnard veranlasste, zu Beginn der Versammlung jeder anwesenden Frau eine Rose zu überreichen.

In seinem Bericht unter Daten, Fakten und Zahlen zeigte sich der Vorsitzende sehr erfreut, dass man nach acht Neuaufnahmen in die CSU Burk fast die Marke von 70 Mitgliedern erreicht hat. Hauptbestandteil seiner Ausführung waren die Themen, die man in neun Vorstandssitzungen aus der Bundes-, Landes- und Stadtpolitik zum Teil sehr kontrovers, jedoch immer konstruktiv diskutiert hatte.

Ein Thema in der Bundespolitik war sehr häufig die Positionen der Grünen, die ihre Politik als unverrückbar und nicht diskutierbar dargestellt, ja sogar fast komplett über Bord geworfen hätten. In der Stadtpolitik beschäftigte man sich sehr ausgiebig mit den Themen Rathaus, Königsbad, Kolpingshaus, Kindergärten und Schulen. Hierzu gab es auch einige Nachfragen und Anmerkungen.

Nach dem Bericht des Hauptkassiers und der Kassenprüfer wurden die Neuwahlen unter der Leitung der Geschäftsführerin des Bundeswahlkreises Bamberg-Forchheim, Elif Weitzenfelder, durchgeführt. Nach 22 Jahren als Vorsitzender wurde Holger Lehnard in diesem Amt einstimmig bestätigt. Als seine Stellvertreter ebenfalls bestätigt wurden Anna-Maria Schink, Konrad Hartmann und Christof Gügel.

Den Vorstand komplettieren als Schatzmeisterin Julia Schmitt, Schriftführer Franz-Josef Gügel, die neue Digitalbeauftragte Julia Pfeufer und Ortsgeschäftsführerin Maria-Luise Lehnard. Als Beisitzer in den Ortsvorstand wurden Erich Herzog, Kerstin Freund, Johannes Gareus, Andrea Faust, Günther Hammer, Hermann Schmidt und neu Eva Gügel und Thomas Gügel gewählt.

Bereits nach der Wahl regte der alte und neu gewählte Vorsitzende, Stadtrat Holger Lehnard, an, dass bei der ersten konstituierenden Sitzung die anderen Bewerber in den Vorstand kooptiert werden, was auf große Zustimmung traf. Das Amt der Kassenprüfer wird weiterhin von Christian Schmitt und Matthias Hoffmann übernommen.

Während der Auszählung gab die Listenkandidatin für die Bezirkstagswahlen im Herbst aus dem Ortsverband, Maria-Luise Lehnard, einen Überblick über die Tätigkeiten des Bezirkstages Oberfranken red