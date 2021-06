Zwei Bühnenprofis treten mit einer Clown-Comedy-Show am Freitag, 25. Juni, um 20 Uhr im Königsbad Forchheim , Käsröthe 4, auf. „Must Be Love “ heißt das Programm von „Arthur Senkrecht“. Veranstalter ist das Junge Theater Forchheim . Arnd Schimkat alias „Artur Senkrecht“ blickt auf über zwei Jahrzehnte Bühnenerfahrung zurück, in denen er auch in bisher rund 70 TV-Shows zu Gast war. Er arbeitete mit den ganz großen Clowns der Welt zusammen und wirkte als Schauspieler in bisher 20 Kinofilmen und zahlreichen Fernsehproduktionen mit. Die Rolle von Arthurs Cousin teilen sich derzeit drei Spielpartner. Preise: 21,50 Euro, ermäßigt 19,50 Euro. Tickets gibt es bei Vorverkaufsstellen sowie online unter www.jtf.de. Foto: PR