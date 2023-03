In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist es in Pettensiedel zu einem Gebäudebrand gekommen, bei dem Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro entstand. Personen wurden nicht verletzt.

Es wird laut Polizeiinspektion Ebermannstadt davon ausgegangen, dass ein technischer Defekt an einem Elektrogerät den Brand ausgelöst hat. Etwa 70 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren waren vor Ort.

Wie die Freiwillige Feuerwehr Forth berichtete, wurde sie um 2.17 Uhr zusammen mit weiteren Kräften zu dem Zimmerbrand alarmiert. Im ersten Obergeschoss des Einfamilienhauses war es demnach in einer Bastelwerkstatt zum Brand gekommen. Rauchmelder weckten die Bewohner, welche sich rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten. Als zuerst eintreffende Wehr mit Atemschutz leitete die FFW Forth umgehend einen Innenangriff ein.

Der Brand, welcher sich hauptsächlich auf auf Plastik- und Elektronikbauteile sowie Akkus beschränkte, konnte nach kurzer Zeit gelöscht werden. Das Löschfahrzeug 16/12 der FFW Forth wurde mit einer beim Eintreffen bereits aufgebauten Wasserversorgung der FFW Pettensiedel gespeist.

Während der Lüftungsarbeiten wurde der Brandschutt durch den eingesetzten Atemschutztrupp nach draußen gebracht und restlich abgelöscht. Abschließend wurde der Brandraum nochmals mittels Wärmebildkamera kontrolliert. Insgesamt kamen je zwei Atemschutztrupps der Feuerwehren Forth und Igensdorf zum Einsatz. red