Mit leichten Verletzungen ist ein Biker ins Krankenhaus Forchheim gekommen. Der 21-jährige Mann fuhr am Montagnachmittag mit seiner Kawasaki von der Burg Feuerstein kommend in Richtung Flugplatz Feuerstein. In einer S-Kurve vor der Abzweigung nach Niedermirsberg kam er zu weit nach rechts, geriet dadurch in den Splitt und touchierte die Leitplanke. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5500 Euro. Die Feuerwehren aus Niedermirsberg und Eschlipp banden an der Unfallstelle auslaufende Betriebsflüssigkeit ab und kümmerten sich um die Absicherung.