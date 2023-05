Glückliche Kinderstimmen hallen anlässlich der Zertifizierungsfeier des „Besser drauf“-Projektes durch die Sparkasse Forchheim . Ziel des Projektes ist es, Schule nicht nur als reinen Lernraum, sondern darüber hinaus auch als Lebensraum zu verstehen und zu gestalten basierend auf den drei Säulen „gesunde Ernährung“, „Bewegung“ und „seelisches Wohlbefinden“.

2005 fiel der Startschuss für das Projekt im Landkreis Forchheim , „um ein besseres, gesünderes, kind- und jugendorientiertes Lernen und Leben in den Schulalltag zu integrieren“, wirft Barbara Dachert den Blick zurück auf die Anfänge. Gemeinsam mit Sigrid Nöth-Nix, Katharina Neuner und Katharina Hagen bilden sie das „Besser drauf“-Team, das die Umsetzung an den Schulen begleitet. Diese ist auch möglich dank der großzügigen Unterstützer – finanziell wie fachlich.

Bereits 2019 unterstützte die Sparkasse Forchheim mit einer Anschubfinanzierung für alle zum „Besser drauf“-Projekt angemeldeten Schulen mit 1800 Euro. Gleichzeitig wurden alle Schulen zu Partnerschulen der AOK ernannt. Die AOK unterstützte fachkundig bei Fachtagungen und Fortbildungen und ist Ansprechpartnerin für die Schulen .

In den folgenden drei Jahren setzen die „Besser drauf“-Beauftragten an den Schulen die Theorie in die Praxis um. 13 Schulen erhalten die Zertifizierung für Gesunde Ernährung, Bewegung und Seelisches Wohlbefinden. Sie dürfen sich für die nächsten drei Jahre „Besser drauf“-Schule nennen. Kerstin Aschermann-Neubert, Schulservice-Beauftragte der Sparkasse Forchheim , überreichte an die Schulvertreter das Glückwunschschreiben sowie ein Schild, das die „Besser drauf-Zertifizierung an den Schulen präsentiert. red