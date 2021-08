Zur Ortshauptversammlung des CSU- Ortsverbandes Kirchehrenbach , die unter Beachtung der aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln stattfand, konnte als Gast der Parlamentarische Staatssekretär und Bundestagsabgeordnete Thomas Silberhorn ( CSU ) begrüßt werden, der in einem kurzen Grußwort zur aktuellen politischen Lage Stellung bezog.

Bei den Neuwahlen im CSU- Ortsverband wurde Zweiter Bürgermeister Michael Knörlein als Ortsvorsitzender einstimmig in seinem Amt bestätigt. Als stellvertretende Vorsitzende fungieren weiterhin Johannes Pieger und Johannes Schnitzerlein. In bewährten Händen bleibt das Amt des Schriftführers, in das Eduard Herrmann wiedergewählt wurde. Das Amt des Schatzmeisters führt weiterhin Johannes Bail. In das neue Amt des Digitalbeauftragten wurde Sven Schachtner gewählt. Der Vorstand wird ergänzt durch die Beisitzer Maria Gebhard, Werner Löblein, Michael Müller , Alexander Langer, Bastian Holzschuh und Thomas Hübschmann. Kassenprüfer sind Martin Trautner und Ulrike Götz. Als Delegierte in die Kreisvertreterversammlung entsendet der Ortsverband Michael Knörlein, Maria Gebhard, Alfons Galster, Johannes Schnitzerlein und Alexander Langer. Ersatzdelegierte sind Birgit Knörlein, Johannes Pieger, Michael Müller , Werner Löblein und Annemarie Reinold.

Trotz der Tatsache, dass im Jahr 2020 aufgrund Corona keine ordentliche Ortshauptversammlung in Präsenz durchgeführt werden konnte, waren es seit der letzten Versammlung 2019 rund 80 Termine, von denen Ortsvorsitzender Knörlein berichten konnte. Große Zeit nahm vor allem die Kommunalwahl in Anspruch. Hier zog die CSU mit sechs Mandaten als größte Fraktion wieder in den Gemeinderat ein und stellt weiterhin den Zweiten Bürgermeister sowie den Abwasserzweckverbandsvorsitzenden. Bei Veranstaltungen, die vor Corona noch in Präsenz stattfinden konnten, waren die Mandatsträger der CSU auf europäischer, bundespolitischer und landespolitischer Ebene zu Gast. Die politischen Dämmerschoppen mussten pandemiebedingt eingestellt werden, sollen aber wieder aufgenommen werden. Bei geselligen Veranstaltungen wie Ausflügen und Wanderungen wurde die Gemeinschaft gepflegt. Virtuell wurde der Kontakt untereinander gehalten und die Arbeit im Ortsverband organisiert.

Der Kassenbericht von Johannes Bail war sehr zufriedenstellend trotz der Ausgaben für die Kommunalwahl . Die Kassenprüfer bescheinigten eine einwandfreie Kassenführung. Ein kurzer Ausblick auf die Bundestagswahl beendete die Versammlung. red