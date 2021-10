Lecker wird es am Samstag, 30. Oktober sowie Sonntag, 31. Oktober, im Innenhof des Luitpoldbads, wo das Original Foodtruck Festival mit Streetfood - nicht zu verwechseln mit Fastfood - stattfindet. Dazu rollen Food Trucks und Foodtrailer an, in deren mobilen Küchen sich die Vielfalt unterschiedlichster Essenskulturen dieser Welt widerspiegelt. Geöffnet ist von 12 bis 21 Uhr sowie am Sonntag von 12 bis 19 Uhr. Foto: Miguel Ortega