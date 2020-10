Die beiden Veranstaltungsfirmen "Venus-Event" und "R-Z Music" arbeiten schon längere Zeit zusammen. Schon im vergangenen Jahr gab es die Idee, zum Jahresende eine Spendengala zu organisieren. Das besondere daran ist, so Jürgen Ballner und Christian Zinn, dass sie so viele Firmen, Geschäfte usw. wie nur möglich im Rhön-Grabfeldkreis und Bad Kissingen erreichen wollen. Beide wissen, dass am Jahresende sehr oft in den Betriebsratsgremien oder Geschäftsleitungen lange darüber nachgedacht wird, an wen sie eine Spende leisten können. Damit das Geld, das ja von Firmen aus der Region kommt, auch hier bleibt, haben sich die beiden diese Spendengala einfallen lassen. Die Idee, wenn möglich alle Geschäftstreibende zu erreichen, ist natürlich mit viel Klingelputzen und Terminanfragen verbunden.

Prominentes Gremium

Alle Vertreter der Firmen, die mit einer Spende zugesagt haben, werden dann am 19. Dezember ab 19.30 Uhr in der Veranstaltungshalle mit ihrem Spenden-Scheck auf die Bühne gebeten. Sie sollten kurz ihre Firma vorstellen und einen Vorschlag machen, wer aus den Landkreisen eine Spende bekommen kann. Ein prominentes Spendengremium, das sich aus den beiden Landräten, dem Bürgermeister aus Oberthulba, einem Vertreter der Arbeitnehmerseite, einem Vertreter der öffentlichen Medien und den beiden Veranstaltern zusammensetzen soll, wird sich der Verteilung der Spendengelder annehmen, teilen Ballner und Zinn in einer Pressemitteilung mit. Es wird nur die höchste Einzelspende veröffentlicht. Am Ende der Veranstaltung wird die gesamte Summe der Spenden bekanntgegeben.

Nur die Firma mit der höchsten Spende wird mit einem Wanderpokal prämiert, da diese Veranstaltung jährlich stattfinden soll. Selbstverständlich hat der Galaabend auch eine unterhaltsame Komponente. Die musikalische Umrahmung wird im Wechsel von den beiden Veranstalterbands "Venus" und "Hot Oven and the Brickets" gestaltet. Außerdem wird ein renommierter Künstler mit einem seiner beliebten Auftritte zum Gelingen beitragen. Moderieren werden den Abend die beiden Veranstalter.

220 Plätze

Der TSV Oberthulba konnte für die gastronomische Versorgung gewonnen werden. Alle Künstler treten ohne Gage, nur unkostendeckend auf. Für die Unkosten können alle teilnehmenden Firmen eine Abendkarte erwerben. Der Verkauf startet am 15. November und muss bis zum 4. Dezember abgeschlossen sein, da nur 220 Plätze nach Corona-Konzept zur Verfügung stehen. Somit stehen die Spendengelder in voller Höhe für die Spenden zur Verfügung. Alle spendenwilligen Unternehmen aus den beiden Landkreisen können einfach unter j.ballner@freenet.de oder c.zinnus@googlemail.com Kontakt aufnehmen. Die Veranstalter werden zurückgerufen, um dann alles weitere zu besprechen. red