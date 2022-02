Die Kindertagesstätte "Mäuseparadies" wurde in diesen Tagen mit einer großzügigen Spende der Firma Mann + Hummel bedacht, die im Gewerbegebiet Himmelkron eine Niederlassung betreibt. Geschäftsführer Marian Wenking überbrachte 12 mobile Anti-Covid Luftreiniger aus der OurAir-Produktreihe von Mann + Hummel.

Die OurAir-Reiniger bieten eine Luftqualität, die der in Reinräumen und Operationssälen entspricht, und helfen, die Innenräume der Kindertagesstätte "Mäuseparadies" zu einem sicheren, virenfreien Aufenthaltsort zu machen. Niederlassungsleiter Marian Wenking: "Wir produzieren die Luftfilter hier am Standort der Innenraumfilter und wollen damit auch einen Beitrag leisten, um die Pandemie zu bekämpfen. Wir wollen am Standort weiterwachsen und sind hier mit Himmelkron sehr verbunden. Wenn wir die Kindertagesstätte unterstützen können, dann machen wir das auch gern." Im Verbrauch kostet ein Anti-Covid Luftreiniger rund 800 Euro. Bürgermeister Gerhard Schneider freute sich für die Überlassung der 12 Innenraum-Filter: "Wir sehen es als Beitrag der Firma Mann + Hummel für die gemeinsamen Interessen am Standort Himmelkron einen Mehrwert in unserer Kita zu schaffen."

Kita-Leiterin Gerlinde Becke verwies darauf, dass man im Herbst vergangenen Jahres entsprechende Luftreinigungsgeräte anschaffen wollte und sie gerade dabei war, eine Vorlage für den Gemeinderat zu machen: "Da kam ein Anruf der Firma Mann + Hummel und damit war alles erledigt und darüber freuen wir uns sehr." Rei.