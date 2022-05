Ehrungen standen im Mittelpunkt: Am 20. Mai fand die jährliche Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Machtilshausen im Feuerwehrhaus statt.

Anlässlich ihrer Feuerwehrzugehörigkeit wurden fünf Kameraden augezeichnet. Für 40-jährige Dienstzeit wurden Klemens Schmitt, Martin Schmelz, Edgar Koch, Klaus Schießer (in Abwesenheit) und Waldemar Mittel (in Abwesenheit) geehrt. Nach den Ehrungen stimmten die anwesenden Kameradinnen und Kameraden einstimmig dafür, dass Burkhard Höffner und Franz Peter Wolf zum Ehrenmitglied ernannt werden. Franz Peter Wolf konnte an diesem Abend nicht dabei sein, aber die Urkunde wurde ihm am nächsten Tag schon überreicht. red