Statt wie üblich im Januar kam die Freiwillige Feuerwehr Untererthal coronabedingt diesmal im Mai zur Jahreshauptversammlung zusammen. 1. Vorsitzender Andreas Heilmann sowie Kommandant Dennis Frey blickten auf 2020 und 2021 zurück. Durch die Corona-Auflagen waren im Rahmen des Feuerwehrvereins nur eingeschränkte bis gar keine Aktivitäten möglich, Sitzungen fanden jedoch statt.

Heilmann konnte 17 Mitglieder für 25 Jahre sowie zwei Mitglieder für 40 Jahre Vereinsmitgliedschaft ehren. Zudem wurde Robert Gerlach zum Ehrenkommandanten ernannt.

Auch Neuwahlen standen an. Nach rund 20-jähriger Tätigkeit im Vorstand trat der bisherige 1. Vorsitzende Andreas Heilmann nicht mehr an. Er steht aber als Vertrauensmann zur Verfügung. Als neuer Vorsitzender wurde unter der Wahlleitung des 1. Bürgermeisters Armin Warmuth der bisherige stellvertretende Vorsitzende Maurice Schneider gewählt. Neuer stellvertretender Vorsitzender ist Janik Hüfner. Im Amt des Kassiers wurde Andreas Herrlein und als Schriftführerin Julia Breitenbach bestätigt.

Bürgermeister Warmuth dankte Andreas Heilmann für seine langjährige Arbeit als Erster und stellvertretender Vorstand und wünschte den neu gewählten Vorständen eine glückliche Hand. Er bedankte sich für die aktive Unterstützung bei den getätigten Renovierungs- und Baumaßnahmen am Feuerwehrhaus. Ortsbeauftragter Bernd Hüfner bedankte sich für die Unterstützung im gesellschaftlichen Leben des Ortes sowie den Einsatz beim Erhalt der Erthal-Halle. 1. Kommandant Dennis Frey freute sich, dass insgesamt elf neue Aktive in den Dienst aufgenommen werden konnten. Vier kamen zusätzlich aus den Reihen der Jugendfeuerwehr hinzu. Leider gab es aber auch zwei Austritte zu vermelden. Mit Phillip May und Lorenz Böhle bestanden zwei weitere Einsatzkräfte ihren Lehrgang zum Gruppenführer. Insgesamt 30 Einsätze hatte Frey für die beiden vergangenen Jahre, von Bränden, Überschwemmungen, Verkehrsunfällen und Ölunfällen bis zur Tierrettung zu vermelden. red