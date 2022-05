Nach langer pandemischer Durststrecke konnte die Feuerwehr Hutschdorf wieder eine Jahreshauptversammlung abhalten. Auf der Agenda standen u. a. die Neuwahl des Kommandanten und seines Stellvertreters. Fabian Einwag wurde einstimmig gewählt und sein Stellvertreter Markus Aepfelbach im Amt bestätigt. Dem scheidenden Kommandanten Helmut Sack dankte Bürgermeister Bernreuther für die in den letzten 19 Jahren verantwortungsvoll geleistete Tätigkeit und für die immer gute Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde. Er fügte hinzu: "Wir konnten uns immer geradeheraus alles sagen".

Einen Ausblick auf das langersehnte neue Feuerwehrfahrzeug gab Kreisbrandmeister Udo Herrmansdörfer. Bei der Auslieferung stehe man an 18. Stelle - es sollte in diesem Jahr nun endlich klappen. Der stellvertretende Landrat Dieter Schaar, der das erste Mal in Hutschdorf sein durfte, überbrachte die Grüße des Landrats. Er war erfreut über das mit so vielen Aktiven und vor allem jungen Leuten gut gefüllte Feuerwehrhaus. Er bedankte sich bei allen Aktiven für den so enorm wichtigen und unverzichtbaren Freiwilligendienst sowie der Marktgemeinde für die zur Verfügung gestellten Geldmittel.

Anschließend übernahmen der stellvertretende Landrat und der KBM die Ehrungen für 40 Jahre aktiven Dienst von Hans-Karl Rosenbusch und 25 Jahre aktiven Dienst von Tobias Sack. Danach ernannte der Vorsitzende Uwe Ganzleben elf weitere Mitglieder zu Ehrenmitgliedern. red