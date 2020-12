Wie in vielen Vereinen ist auch bei der Feuerwehr Wickendorf das Vereinsleben sehr eingeschränkt. Normalerweise organisiert die Jugendfeuerwehr eine Nikolausaktion zugunsten der Kinder- und Jugendarbeit im Verein. Heuer müssen die Familien auf den Besuch des Hl. Bischofs mit Engeln und Knecht Ruprecht verzichten. Die Verantwortlichen wollen den Kindern trotzdem etwas Gutes tun und werden am Sonntag, 6. Dezember, allen Kindern und Jugendlichen bis 16 Jahren in Wickendorf - kontaktlos - ein kleines Geschenk vor die Haustüre stellen. ut