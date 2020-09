Zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Tausend Euro Sachschaden kam es am Montagabend an der Kreuzung Ketschendorfer Straße/Schützenstraße. Gegen 20.15 Uhr befuhr eine 20-Jährige mit ihrem Citroën die Schützenstraße und wollte nach links in die Ketschendorfer Straße abbiegen. Zur Unfallzeit fuhr ein 28 Jahre alter Toyota-Fahrer auf dem Berliner Platz und wollte die Kreuzung geradeaus überqueren. Trotz des Gegenverkehrs bog die Citroën-Fahrerin in den Kreuzungsbereich ein, und es kam zu Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei entstand ein Gesamtsachschaden von ungefähr 4000 Euro, berichtet die Polizeiinspektion Coburg. Glücklicherweise gab es keine Verletzten bei dem heftigen Aufprall. pol