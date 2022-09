Charlotte Wittnebel-Schmitz

Im Rahmen der Bewerbung für die Landesgartenschau hatten der Stadtrat und die Verwaltung den Bereich der Südstadt in den Fokus genommen. "Weil das mit der Landesgartenschau nichts wird, haben wir nochmal mit der Regierung gesprochen und gefragt, ob wir dieses Gebiet erweitern können. Die standen dem sehr positiv gegenüber", erklärte Bauamtsleiterin Christine Schwind in der vergangenen Stadtratssitzung. Die Stadt will nun die Erweiterung des Gebiets beantragen. Der Vorteil für die Stadt: Städtebauliche Missstände seien dann in der Regel über die Städtebauförderung förderfähig. Außerhalb des Fördergebiets liegt die Bahnbrücke über dem Ostring. Nach Verhandlungen mit der Deutschen Bahn könne die Brücke als Fuß- und Radweg durch die Stadt mitgenutzt werden, um eine Verbindung von dem neu entstehenden Wohnquartier "Prinzregentenpark" über den Ring in Richtung Ballinghain, Freibad und Südstadt zu schaffen, hieß es von der Verwaltung.

Außerdem gab sie bekannt, dass das frühere Förderprogramm "Soziale Stadt" nun von der Regierung von Unterfranken in das Förderprogramm "Sozialer Zusammenhalt" überführt werde.