Ihren 85. Geburtstag feierte dieser Tage Erna Meister im Kreis ihrer Familie.

Die Jubilarin ist im Marktleugaster Ortsteil Traindorf geboren und kam nach der Hochzeit mit ihrem inzwischen verstorbenen Ehemann Emil Meister in den Luftkurort, wo sich das Ehepaar am Vogtsgarten ein schmuckes Eigenheim baute. In jungen Jahren hat Erna Meister bei der ehemaligen Firma Oehme in Trebgast und später in Bindlach den Beruf der Näherin ausgeübt.

Die Glückwünsche namens der Marktgemeinde Wirsberg überbrachte Bürgermeister Jochen Trier. Für den Gartenbauverein von Wirsberg gratulierte Vorsitzende Stefanie Schmidt.