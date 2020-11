In Kronach wird auch über den Landkreis hinaus ab 2021 eine Ausbildung zum Entspannungspädagogen angeboten. Gottfried Ströhlein (links) will seine jahrzehntelangen Erkenntnisse in 100 Unterrichtseinheiten weitergeben und Multiplikatoren ausbilden. Voll dahinter stehen die Leiterin der Kronacher Volkshochschule, Annegret Kestler (Mitte), und Gleichstellungsbeauftragte Lisa Gratzke. Foto: Rainer Glissnik