Für eine halbe Stunde war die wiedergewählte Bundestagsabgeordnete Emmi Zeulner (CSU) im Edeka-Markt im "Fritz" an der Kasse, um sich selbst ein Bild von dieser keineswegs einfachen Tätigkeit zu machen.

Mit Routine die Aufgabe erledigt

Im Vorfeld nutzte die Politikerin die Gelegenheit, sich mit Marktinhaber Michael Seidl über die Sorgen und Nöte in der Branche auszutauschen. Das Angebot, sich einmal an die Kasse eines großen Einkaufsmarktes zu setzen und dort die Kunden abzukassieren, hat Emmi Zeulner gerne angenommen und in der vorgegebenen halben Stunde gut 500 Euro eingenommen. Marktinhaber Michael Seidl: "Es war einfach eine tolle Aktion und das Geld werden wir auf 800 Euro aufrunden und der ,Kulmbacher Tafel' spenden."

Und Michael Seidl zeigte sich überrascht, wie schnell sich die Bundestagsabgeordnete in den "Nebenjob" einarbeitete: "Als wenn sie das schon einmal gemacht hätte, so erledigte sie ihre Aufgabe schnell und auch sehr, sehr freundlich. Ich würde sie wirklich jederzeit nehmen." rei