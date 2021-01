Poppenhausen vor 12 Stunden

Stallbrand

Elf tote Kälber - Leichtverletzte Personen

Ein Feuer brach in der Nacht zum Donnerstag in einem Kuhstall in Poppenhausen aus, welches durch die Feuerwehr gelöscht werden musste. In den Flammen verendeten elf Kälber. Vier Personen wurden leicht...