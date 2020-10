"So wie die Fische eins sind mit dem Wasser sind wir eins mit Jesus Christus", dieses Leitmotiv führte die Erstkommunionkinder der Pfarrei St. Bonifatius Breitenloh im Kronacher Stadtteil Gehülz und der Kuratie Sieben Schmerzen Mariens Mitwitz bis zur Feier der Ersten Heiligen Kommunion.

"Ich und mein Vater sind eins" versprach Jesus im Evangelium. "Alle sollen eins sein wie Jesus und Gottvater eins sind." Diese Einheit griff Pfarrer Norbert Lang in seiner Predigt auf. Die Fische leben im Wasser umhüllt von diesem Wasser und leben aus ihm und merken vielleicht gar nicht, dass es Wasser gibt.

"Es gibt halt mehr als wir sehen können", erklärte der Geistliche. Ebenso wie die Luft, die uns umgibt, elektromagnetische Strahlung, Magnetismus und jetzt auch Corona, all dies sehen wir nicht und doch gibt es das. "So gibt es auch Gott", zeigte Pfarrer Norbert Lang auf.

Pfarrer Norbert Lang lud dazu ein, diese Einheit zu stärken, zu vertiefen und immer wieder zur Kommunion zu gehen. Hier nimmt Gott Einheit auch mit den Kommunionkindern auf.

Die Erstkommunion gehört neben Taufe und Firmung zu den Einführungssakramenten der katholischen Kirche.

An diesem Tag empfangen die Kinder zum ersten Mal die heilige Kommunion mit Leib und Blut Christi in der Gestalt von Brot und Wein. Somit ist die Bedeutung der Erstkommunion klar: Sie stellt einen wichtigen Schritt des Hineinwachsens in die Kirche dar.

Die Erste Heilige Kommunion empfingen Klara Bischoff, Elisa-Marie Lindlein, Bastian Schirmer, Lars Thümlein, Alisia Jablonski und Nils Ritter.

Festlich umrahmt wurde die Erstkommunionfeier von Sängerin Angelika Lindlein und Dieter Völlmer an der Orgel. Die Bergmusikanten Gehülz spielten im Freien bei Ein- und Auszug aus der Kirche.