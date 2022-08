Mit dem Glenn-Miller-Orchestra geht es am Donnerstag, 15. September, auf eine musikalische Zeitreise in die 1930er und 1940er Jahre. In der dazu passenden Atmosphäre des Max-Littmann-Saals verspricht die Veranstaltung einen besonderen Abend, heißt es in der Pressemeldung des Veranstalters. Das Konzert unter Leitung von Wil Salden beginnt um 19.30 Uhr. Glenn Miller, seinerzeit Gründer und Dirigent, ist immer noch ein unvergessener Begriff für die Musikwelt und hat mit Wil Salden einen würdig Nachfolger gefunden, der weiterhin gemeinsam mit dem Orchester den originalen Sound auf die Bühnen der Welt bringt. Wil Saldens 70. Geburtstag im Juni 2020, das 35-jährige Bestehen und 5000 gespielte Konzerte waren gleich mehrere Anlässe für das Ensemble, um auf große Jubiläumstour zu gehen. Eintrittskarten sind in der Tourist-Information Arkadenbau, unter Tel.: 0971/8048 444, online unter badkissingen.de/events sowie per E-Mail (kissingen-ticket@badkissingen.de) erhältlich. Foto: Sebastian Schramm