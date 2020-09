Eine Legende geht

Beate Weiß war von Anfang an dabei. Erst im Evangelischen Kindergarten Schney und ab 2001 im evangelischen Kindergarten Löwenzahn, wie er damals umbenannt wurde. Und auch noch einen weiteren Namenswechsel erlebte Beate Weiß 2016, als die Einrichtung nach der Generalsanierung den Namen "Evangelische Kindertagesstätte Haus Löwenzahn" erhielt. "Es ist heute schon eine Seltenheit, dass eine Mitarbeiterin 45 Jahre in der gleichen Einrichtung arbeitet", so Leiterin Manuela Dorst." Gut, dass das Wetter sich bei der Verabschiedung von seiner sonnigen Seite zeigte, denn sonst wäre es unter den aktuellen Vorgaben zu Corona nur schwer möglich gewesen, diesen besonderen Abschied zusammen zu feiern.

Cocktail in Grün-Gelb

Beate Weiß durfte in einem Liegestuhl unter einem Sonnenschirm Platz nehmen und wurde mit einem Cocktail in Grün-Gelb - die Farben des Hauses Löwenzahn - zum Einstieg in den Ruhestand verwöhnt. Kindergartenkinder und Kolleginnen wünschten ihr singend "Viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen". Passend dazu erhielt Beate Weiß einen "Reisepass ins Glück" für den Eintritt in den Ruhestand.

Neben Geschenken der Kinder erhielt sie einen großen Geschenkkorb, dessen Inhalt sie nun in ihrem Ruhestand genießen kann. In einem Album hatten alle Kinder ihrer Gruppe und ihre Kolleginnen aus dem Team eine Abschiedsseite gestaltet. Außerdem enthält das Album eine Anzahl an Fotos aus den vergangenen 45 Jahren ihrer Tätigkeit.

Am Ende der Feier wurden noch Ballons mit guten Wünschen in den Himmel geschickt. Beim Anstoßen fehlten Beate Weiß vor Rührung fast die Worte. "Ihr habt mir so einen so schönen Abschied gestaltet, damit habe ich nicht gerechnet - ich danke euch - ich war überwältigt!", bedankte sie sich. Mitglieder des Elternbeirats überreichten zum Abschluss ein Geschenk. red